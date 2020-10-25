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Aktüel "Ziyafet Sofrası" 400. kez tiyatroseverlerle buluştu
Aktüel

"Ziyafet Sofrası" 400. kez tiyatroseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:14:15 -
"Ziyafet Sofrası" 400. kez tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Hüdayi Dergahı'na karnını doyurmak için gelen Ahmet ve Mehmet kardeşlerin yaşadıklarını konu alan "Ziyafet Sofrası" adlı oyun, yurt içi ve yurt dışındaki gösterimleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen tek perdelik komedi, Çayırova Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 400. kez sahnelendi.

Ayşe Şahinboy'un uyarladığı oyunda, Osman Doğan, Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan ve İsmail Emre Biliciler rol alıyor.

Oyunun ışık şefliğini Ömer Kılıç, ses şefliğini ise Zübeyr Doğan üstleniyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı gösterime sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Ziyafet Sofrası" kasım ayında da Kahramanmaraş, İstanbul ve Kocaeli'nde sahnelenmeye devam edecek.

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