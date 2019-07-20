Ziya Sözen: HDP’li belediyeler gençleri dağa çıkarmaya çalışıyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, yeniakit.com.tr’ye Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelede geldiği noktayı değerlendirdi.

“PKK’yla mücadelede devletimizin kendini en güçlü hissettiği bir dönemi yaşıyoruz”

Türkiye’nin 35 yıllık terörle mücadele en önemli etkin ve en verimli tarihi bir süreci yaşadığını belirten Ziya Sözen, “PKK’yla mücadelede devletimizin kendini en güçlü hissettiği bir dönemi yaşıyoruz. Terörle mücadelede geldiğimiz başarıda yerli ve milli silahlarımızı kullanmamız en önemli etkendir. Yerli ve milli silahlarımızdan İHA ve SİHA’ların PKK’yla mücadelede çok büyük katkısının olduğunu belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

“İHA ve SİHA’lar sayesinde büyük başarılar elde ediliyor”

İHA ve SİHA’lar sayesinde Türkiye’nin PKK’lı teröristleri çok yakından ve sürekli takip ettiğine dikkat çeken Ziya Sözen, şunları söyledi:

“İHA ve SİHA’lar sayesinde teröristlerin nefes alıp vermesi bile takip edilmektedir. Sığınak ve mağaralarından çıkan teröristler İHA ve SİHA’lar sayesinde anında tespit edilip derhal etkisiz hale getirilmektedir. Teröristlerin yerin altında vücut ısıları dahi takip edilebiliyor. TSK, teröristleri artık kendi bataklığında yok ediyor.”

“NATO’da müttefik olduğumuz Avrupa ülkeleri PKK’ya destek veriyor”

Yurt dışında PKK’ya sağlanan kaynakların kurutulması noktasında Türkiye’nin daha etkin bir süreç takip etmesi gerektiğini belirten Ziya Sözen, “NATO’da müttefik olduğumuz birçok Avrupa ülkesi bugün maalesef PKK’ya ciddi destekler veriyor. Batı’nın bu desteğini sonlandırmak adına devletimiz mutlaka gereğini yapıyor fakat daha nelerin yapılabileceği konusunda da bazı stratejiler geliştirilmeli diye düşünüyorum.” dedi.

“HDP’li belediyeler ‘kültür merkezleri’ aracılığıyla PKK propagandası yapıyor”

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, sözlerini şöyle tamamladı:

“31 Mart’ta HDP’nin tekrar belediyeleri kazanmasından sonra ‘Kültür Merkezleri’ ya da bir takım sosyal, kültürel isimler adı altında gençler bir araya getiriliyor ve buralarda yapılan propagandalarla dağa gönderme çabası içerisindeler. Aileler gençlerin dağa çıkarılması hususunda eskiye göre daha hassas ve sessiz kalmıyorlar. Çocuklarının dağa çıkmaması için aileler ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Devletimiz, HDP’li belediyeleri sürekli kontrol altında tutması, PKK’ya kaynak aktarılmaması, gençleri dağa çıkamaması konusunda bir denetim mekanizması oluşturmalı.”