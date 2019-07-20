0553 313 94 23

Ziya Sözen: HDP’li belediyeler gençleri dağa çıkarmaya çalışıyor

Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödeyerek mücadele ettiği PKK’ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, “PKK, İHA ve SİHA’lar sayesinde büyük darbe aldı. Bitme noktasına gelen PKK’ya HDP’li belediyeler ‘kültür merkezleri’nde topladıkları gençlere ‘dağa çık’ propagandasında bulunuyorlar” dedi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
Ziya Sözen: HDP’li belediyeler gençleri dağa çıkarmaya çalışıyor

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, yeniakit.com.tr’ye Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelede geldiği noktayı değerlendirdi. 

“PKK’yla mücadelede devletimizin kendini en güçlü hissettiği bir dönemi yaşıyoruz”

Türkiye’nin 35 yıllık terörle mücadele en önemli etkin ve en verimli tarihi bir süreci yaşadığını belirten Ziya Sözen, “PKK’yla mücadelede devletimizin kendini en güçlü hissettiği bir dönemi yaşıyoruz. Terörle mücadelede geldiğimiz başarıda yerli ve milli silahlarımızı kullanmamız en önemli etkendir. Yerli ve milli silahlarımızdan İHA ve SİHA’ların PKK’yla mücadelede çok büyük katkısının olduğunu belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

“İHA ve SİHA’lar sayesinde büyük başarılar elde ediliyor”

İHA ve SİHA’lar sayesinde Türkiye’nin PKK’lı teröristleri çok yakından ve sürekli takip ettiğine dikkat çeken Ziya Sözen, şunları söyledi:

“İHA ve SİHA’lar sayesinde teröristlerin nefes alıp vermesi bile takip edilmektedir. Sığınak ve mağaralarından çıkan teröristler İHA ve SİHA’lar sayesinde anında tespit edilip derhal etkisiz hale getirilmektedir. Teröristlerin yerin altında vücut ısıları dahi takip edilebiliyor. TSK, teröristleri artık kendi bataklığında yok ediyor.”

“NATO’da müttefik olduğumuz Avrupa ülkeleri PKK’ya destek veriyor”

Yurt dışında PKK’ya sağlanan kaynakların kurutulması noktasında Türkiye’nin daha etkin bir süreç takip etmesi gerektiğini belirten Ziya Sözen, “NATO’da müttefik olduğumuz birçok Avrupa ülkesi bugün maalesef PKK’ya ciddi destekler veriyor. Batı’nın bu desteğini sonlandırmak adına devletimiz mutlaka gereğini yapıyor fakat daha nelerin yapılabileceği konusunda da bazı stratejiler geliştirilmeli diye düşünüyorum.” dedi. 

“HDP’li belediyeler ‘kültür merkezleri’ aracılığıyla PKK propagandası yapıyor”

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, sözlerini şöyle tamamladı:

“31 Mart’ta HDP’nin tekrar belediyeleri kazanmasından sonra ‘Kültür Merkezleri’ ya da bir takım sosyal, kültürel isimler adı altında gençler bir araya getiriliyor ve buralarda yapılan propagandalarla dağa gönderme çabası içerisindeler. Aileler gençlerin dağa çıkarılması hususunda eskiye göre daha hassas ve sessiz kalmıyorlar. Çocuklarının dağa çıkmaması için aileler ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Devletimiz, HDP’li belediyeleri sürekli kontrol altında tutması, PKK’ya kaynak aktarılmaması, gençleri dağa çıkamaması konusunda bir denetim mekanizması oluşturmalı.”  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
  1. NATO
  2. PKK
  3. HDP
  4. Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toç Bir-Sen’den tarım sektörüne katkı sunacak bir eser daha
    1. Toç Bir-Sen’den tarım sektörüne katkı..
    2. Vücuttaki çatlaklar tarihe karışıyor
    3. Lütfen kulak verin
    4. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın..
    5. Jeep temmuzda da satın alma kolaylığı..
    6. Amed Sportif Faaliyetler Kartape’ye..
    7. Konuksever’de Yaşlı Evi inşaatı başladı
    8. Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman:..
    9. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    10. Gaziantep'te devrilen otomobilin..
    11. Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    12. Suudi Arabistan'a İHA'lı saldırı!
    13. Denizlispor, Claro’nun transferinden..
    14. MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve..
    15. Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5..
    16. Mercan’dan tercih yapacak öğrencilere..
    17. Gazişehir Gaziantep kondisyon çalıştı
    18. KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona..
    19. Denizli’de lastik yüklü tır devrildi
    20. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    21. Berke Özer, Westerlo’da
    22. Kars’ta polis taksilere uygulama yaptı
    23. Danışmanlık şirketleri ve küresel..
    24. Hacettepe besyo taban puanları 2019
    25. İsmail Küçükkaya Fox'tan kovuldu
    26. Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık!
    27. Çevreci Komşu Kart, UNDP gündeminde
    28. Vodafone ile Burger King iş birliği
    29. 17 yaşındaki genç kız kalp krizine..
    30. Şehrin en işlek caddesinde ilanı aşk..
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'