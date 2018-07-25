0553 313 94 23

Ziya Selçuk: FETÖ ile mücadelede Nijer'in gösterdiği dostluğa müteşekkiriz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, FETÖ ile mücadele sürecinde Nijer'in gösterdiği dostluktan müteşekkir olduklarını söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:20
Ziya Selçuk: FETÖ ile mücadelede Nijer'in gösterdiği dostluğa müteşekkiriz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nijer Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Tidjani İdrissa Abdoulkadri ile makamında bir araya geldi.

Nijer ile Türkiye arasında çok derin tarihi ilişkilerin bulunduğuna işaret eden Selçuk, iki ülke arasındaki görüşmelerin daha da verimli geçebilmesi için karşılıklı istişare halinde olacaklarını belirtti.

"Türkiye Maarif Vakfı Nijer Temsilciliği'nin tüzel kişilik olarak tanınması memnun etti"

İki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkileri çok daha ilerletme amacında olduklarını vurgulayan Selçuk, "Ülkemiz açısından son derece hassas bir mesele olan FETÖ ile mücadele sürecinde kardeş Nijer'in gösterdiği dostluktan dolayı müteşekkiriz. Türkiye Maarif Vakfı Nijer Temsilciliğinin tüzel kişiliğinin de tanınmış olması bizi çok memnun etti. Maarif Vakfının Nijer'deki faaliyetlerine ilişkin olarak ev sahibi ülke anlaşması konusunda mart ayında iletilen bir protokol taslağı vardı. O konuda da güzel haberler bekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Abdoulkadri ise, Türkiye'ye her geldiklerinde misafirperverlikle ağırlandıklarını belirterek, Türkiye'nin, ülkelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine önem vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye'yi mücadelelerinde destekliyoruz"

Türkiye ve Nijer arasındaki ortaklığın gösterdiği gelişime dikkat çeken Abdoulkadri, "Biz, Türkiye halkının verdiği mücadeleyi ve gerçekleştirdiği ilerlemeyi ilgi ve dikkatle izliyoruz. Uluslararası toplum açısından bakıldığında, Türkiye'nin çok kolay bir pozisyonda olmadığını görüyoruz. Biz, Türkiye'yi bu mücadelede destekliyoruz" dedi.

Abdoulkadri, kendileri için ilham kaynağı olan Türkiye'nin, gerçekleştirdiği değişimlerin ardından hızla gelişmeyi başardığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuk Bakan'a hediye takdim etti.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:20
  1. Türkiye
  2. Milli Eğitim Bakanı
  3. Nijer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki 7 bina mühürlendi!
    1. Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki..
    2. Musk ismine yasak geldi!
    3. Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki..
    4. Hayvan barınağında skandal! Açlıktan..
    5. Bedelli askerlik teklifinde değişiklik..
    6. Bakanlıktan pasaport açıklaması!..
    7. Apple MacBook Pro sorununu kabul etti!
    8. ABD'li Brunson hakkında flaş karar! Ev..
    9. Diş beyazlatmanın zararı var mıdır?
    10. Meteorolojiden İstanbul'un için dolu..
    11. AK Parti'de 3 il başkanlığına atama!
    12. Meteorolojiden İstanbul'un 8 ilçesi..
    13. Mahir Ünal: Siyasetin gündemini..
    14. Mustafa Varank'tan çelik üreticilerine..
    15. Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda..
    16. ABD'li rahip Brunson hakkında flaş karar
    17. Güneş çarpmasına neler iyi gelir?
    18. Sponsorlar devreye girdi! Ronaldo'dan..
    19. Adnan Oktar örgütü tutuklularına..
    20. Kızılırmak'ta kaybolan gençten acı..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!