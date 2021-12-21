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Gündem Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!
Gündem

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!

Dün akşam Kadıköy'de çıkan kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve ihraç polis Şahin Aslan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 13:52:00 -
Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!

Dün akşam Kadıköy'deki ünlü bir restoranda edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski bir polis hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin soruşturması devam ediyor.

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