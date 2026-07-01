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İspanya tarihinin en sıcak 6 ayı: Aşırı sıcaklar 900 can aldı

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İspanya tarihinin en sıcak 6 ayı: Aşırı sıcaklar 900 can aldı

İspanya, tarihinin en sıcak ilk 6 ayını geride bıraktı. Aşırı sıcakların bilançosu ağır oldu. Yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - İspanya tarihinin en sıcak 6 ayı: Aşırı sıcaklar 900 can aldı

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), İspanya'da bu yılın ilk yarısında, sıcaklıkların normalin 1.6 derece üzerinde seyrettiğini ve resmi meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en sıcak ilk 6 ayın geride bırakıldığını duyurdu.

#2
Foto - İspanya tarihinin en sıcak 6 ayı: Aşırı sıcaklar 900 can aldı

Enstitü, normalin 3.2 derece üzerinde ortalama sıcaklığın tespit edildiği haziran ayının "olağanüstü sıcak" geçtiğini vurguladı. İspanya'da 1961'den bu yana en sıcak geçen 13 haziran ayının tamamının 21. yüzyılda yaşandığına dikkati çeken AEMET, "Haziran ayındaki ısınma eğilimi çok belirgin. Haziran 2026, yalnızca Haziran 2025'in gerisinde kalarak kayıtlara geçen en sıcak ikinci haziran oldu" değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - İspanya tarihinin en sıcak 6 ayı: Aşırı sıcaklar 900 can aldı

AEMET ayrıca, yılın ilk yarısı temel alındığında son 65 yılda en sıcak geçen 7 dönemin tamamının son 10 yıl içinde görüldüğü bilgisini paylaştı. Diğer yandan aşırı sıcakların halk sağlığı üzerinde önemli bir etki yarattığı da görüldü.

#4
Foto - İspanya tarihinin en sıcak 6 ayı: Aşırı sıcaklar 900 can aldı

İspanya'da "MoMo" olarak bilinen "Günlük Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm İzleme Sistemi", ülkede haziran ayında kaydedilen yaklaşık 900 can kaybının yüksek sıcaklıklardan kaynaklandığının tahmin edildiğini belirtti. MoMo, bu ölümlerin 600'den fazlasının, ayın sonlarına doğru ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında meydana geldiğini aktardı.

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