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Gündem İstanbul’da okulda yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye olay yerinde
Gündem

İstanbul’da okulda yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye olay yerinde

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul Beylikdüzü’nde bir ortaokulun çatısında yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki Kemal Arıkan Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, dumanlar uzaklardan da görüldü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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