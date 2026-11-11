Otomobil devinden sıra dışı model: 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor

Mevcut sahibi koleksiyon değeri taşıyan bu dizel-hibrit araç için 125.000 euro'ya kadar bir gelir bekliyor. Açık artırmanın bitimine birkaç gün kala gelen en yüksek teklif ise 72.000 euro seviyesinde. Bu tür araçlardaki fiyat dalgalanmaları oldukça dikkat çekici. Zira Nisan 2026'da Monako'daki Bonhams müzayedesinde 1.426 kilometredeki benzer bir 2016 model XL1, komisyonlar dahil 29.900 euro'ya alıcı bulmuştu.