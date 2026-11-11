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Otomotiv
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Otomobil devinden sıra dışı model: 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor

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Otomobil devinden sıra dışı model: 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor

Volkswagen'in sadece 250 adet ürettiği sıra dışı modeli XL1, açık artırmaya çıkarıldı. Model 100 kilometrede sadece 0,9 litre dizel yakıyor.

#1
Foto - Otomobil devinden sıra dışı model: 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor

Volkswagen'in bir dönem "dünyanın en tasarruflu otomobili" olarak tanıttığı ve sınırlı sayıda ürettiği XL1, Hollanda merkezli açık artırma platformu Catawiki üzerinden satışa sunuldu. Toplamda yalnızca 250 adet üretilen ve tüm serisi tükenen bu özel model, serbest piyasada oldukça nadir görülüyor.

#2
Foto - Otomobil devinden sıra dışı model: 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor

Volkswagen, XL1 modelini ilk kez 2013 yılında tanıtmıştı. Açık artırmaya çıkarılan bu örnek, 8 Mart 2016'da Lüksemburg'daki ilk sahibine teslim edildi. Günümüzde Hollanda'da kayıtlı olan otomobil, yaklaşık 10 yıllık geçmişine rağmen yalnızca 1.672 kilometrede. Mükemmel durumda olduğu belirtilen araçla birlikte orijinal şarj cihazı ve fabrikasyon araç örtüsü de veriliyor.

#3
Foto - Otomobil devinden sıra dışı model: 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor

Mevcut sahibi koleksiyon değeri taşıyan bu dizel-hibrit araç için 125.000 euro'ya kadar bir gelir bekliyor. Açık artırmanın bitimine birkaç gün kala gelen en yüksek teklif ise 72.000 euro seviyesinde. Bu tür araçlardaki fiyat dalgalanmaları oldukça dikkat çekici. Zira Nisan 2026'da Monako'daki Bonhams müzayedesinde 1.426 kilometredeki benzer bir 2016 model XL1, komisyonlar dahil 29.900 euro'ya alıcı bulmuştu.

#4
Foto - Otomobil devinden sıra dışı model: 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor

100 km'de 1 litrenin altında tüketim 2010'lu yılların başında otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıran XL1'in sıra dışı yakıt verimliliği yüksek aerodinamik verimlilik, düşük gövde ağırlığı ve kompakt güç ünitesinin bir araya gelmesiyle sağlanıyor. Araçta 0.8 litre (800 cc) hacminde iki silindirli dizel motor, küçük bir elektrik motoru ve 5.5 kWh kapasiteli batarya paketi mevcut.

#5
Foto - Otomobil devinden sıra dışı model: 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor

Volkswagen'in resmi verilerine göre XL1, hibrit sürüş modunda 100 kilometrede yalnızca 0.9 litre yakıt tüketiyor. Toplamda yalnızca 70 beygir güç üreten sistem, aracı 0'dan 97 km/s hıza yaklaşık 13 saniyede ulaştırıyor. Ayrıca "verimlilik manifestosu" olarak kabul edilen XL1'in sadece elektrik gücüyle yaklaşık 50 kilometre yol katedebildiğini de belirtelim. - kaynak: donanımhaber

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