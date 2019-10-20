Zirve yolunda kritik galibiyet! Fenerbahçe kazandı Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'un konuğuydu. Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle son buldu. Galatasaray beraberliği ve Antalyaspor yenilgisinin ardından çıkış yakalamak isteyen sarı-lacivertliler. Denizli de 3 puanı hanesine yazdırarak 14 puana yükseldi. Denizlispor ise 8 puanda kaldı. Emre Belözoğlu ikinci yarıda sakatlanarak oyunda devam edemedi. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını evinde Konyaspor ile oynayacak. Ayrıntılar geliyor...

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