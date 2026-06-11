Sağlık Bakanlığının kampanyası meyvesini veriyor! Türkiye 513 ton hafifledi

"Geçen sene 10 milyonun üstünde insana 513 ton kilo kaybettirdik" ‘Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal’ mottosuyla insanların hareketli olmasını isteyen Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak hem sağlığın kültürünü oluşturmaya, hem de farkındalık oluşturmak için geçen sene biliyorsunuz ‘Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ mottosuyla yaklaşık 10 milyon insanımıza meydanlarda, kalabalık yerlerde, alışveriş merkezlerinde kilolarını, boylarını ölçtük ve esasında bunu insanların farkında olsun diye, kilosuyla alakalı sıkıntıyı göstermek için de yaptık. Normalde sağlık sistemlerimizde kilo-boyu ölçüyoruz ama istiyoruz ki bizimle beraber sağlıklı kalmayı ve sağlık sistemini sadece tedavi, hastalık için değil sağlıklı kalmak için de kullansınlar. 10 milyonun üzerinde insanı boy-kilo ölçtük ve bunları Sağlık Hayat Merkezlerine, diyetisyenlerimize yönlendirerek geçen sene tam bu 10 milyonun üstünde insana 513 ton kilo kaybettirdik. Onlara sağlık kazandırdık, daha da kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde sigara, aynı şekilde bağımlılıkla ilgili toplumumuzun beraber bu başarıyı göstermesini istiyoruz. Sadece yemekle diyetisyenle değil fizyoterapistlerle, sporla, egzersizle bedenlerini korumasını istiyoruz. Bakın Ankara’nın güzel bir havasında bizler geldik kravatımızı çıkardık, takım elbiselerimizi çıkardık, evimize gitmeden önce spor yapacağız, egzersiz yapacağız. Böylece kalp hastalığından, eklem hastalığından, tansiyondan, her türlü hastalıkla ilgili her türlü riskten uzaklaşacağız" şeklinde konuştu.