  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hırsızlar yöntem değiştirdi Doğrudan çalmak yerine abone sistemine geçtiler Ahmet Çakar'dan olay sözler: 'Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı kestane yapar...' Togg’dan kaçırılmayacak fırsat! 671 bin lira peşinatı veren aracı alabilecek Maden ocağı üretime kapatıldı! 6 gündür sönmeyen alev Kuyumcu kurtardı! Az daha 1 milyon 300 bin lirasını kaptırıyordu Sağlık Bakanlığının kampanyası meyvesini veriyor! Türkiye 513 ton hafifledi Ebola, Hantavirüs, Kovid-19 ve M çiçeği (mpox) maalesef artıyor! Bilim insanları tüm dünyaya duyurdu
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Sağlık Bakanlığının kampanyası meyvesini veriyor! Türkiye 513 ton hafifledi
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
IHA Giriş Tarihi:

Sağlık Bakanlığının kampanyası meyvesini veriyor! Türkiye 513 ton hafifledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla başlatılan “Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasının tanıtımında konuştu. Memişoğlu, geçen yıl 10 milyondan fazla kişiye ulaşıldığını belirterek, “513 ton kilo kaybettirdik. İnsanlara sağlık kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz” dedi.

#1
Foto - Sağlık Bakanlığının kampanyası meyvesini veriyor! Türkiye 513 ton hafifledi

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte Bakan Memişoğlu’nu seymenler karşıladı. Gösterileri izleyen Memişoğlu, daha sonra seymenlerle birlikte misket oynadı. Kampanya kapsamında toplumda fiziksel aktivite bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

#2
Foto - Sağlık Bakanlığının kampanyası meyvesini veriyor! Türkiye 513 ton hafifledi

Bakan Memişoğlu yaptığı konuşmada, "Esasında buraya gelmeden seymenlerle hareketimize başlamıştık. Ama biliyorsunuz Türkiye’de sağlıkla ilgili müthiş bir hizmet veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten Türkiye son 24 senesinde dünyaya örnek olacak sağlık hizmeti veriyor. Bizler bu sağlık hizmetinin yanında esasında sağlık kültürü oluşturup, insanların hastalanmadan bedenini korumayı, sağlığını koruma kültürünü geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle de koruyan sağlık sisteminde ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ diyoruz" diye konuştu.

#3
Foto - Sağlık Bakanlığının kampanyası meyvesini veriyor! Türkiye 513 ton hafifledi

"1.5 milyon insanımızla hem tedavide hem koruyuculukta sağlık hizmeti veriyoruz" En büyük hedeflerinin sağlıklı bir toplum ve sağlık bir beden olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bugün sağlığınızı kaybettiğiniz zaman mutlu olma şansınız yok, onun için herkesin sağlıklı kalmak için çaba harcamasını istiyoruz. Biliyorsunuz esasında Türkiye, temel sağlık hizmetleri dediğimiz Aile Hekimliğiyle, Toplum Sağlığı Merkezleriyle, Sağlıklı Hayat Merkezleriyle büyük bir sağlık ordusuna sahip. 1.5 milyon insanımızla hem tedavide hem koruyuculukta sağlık hizmeti veriyoruz, ama bizim önceliğimiz insanların sağlıklı olması ve sağlıklı kalması. Bunun için de en önemli işimiz ve risklerimizden en önemlisi yoğun hareketsizlik ve bağımlılık" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sağlık Bakanlığının kampanyası meyvesini veriyor! Türkiye 513 ton hafifledi

"Geçen sene 10 milyonun üstünde insana 513 ton kilo kaybettirdik" ‘Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal’ mottosuyla insanların hareketli olmasını isteyen Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak hem sağlığın kültürünü oluşturmaya, hem de farkındalık oluşturmak için geçen sene biliyorsunuz ‘Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ mottosuyla yaklaşık 10 milyon insanımıza meydanlarda, kalabalık yerlerde, alışveriş merkezlerinde kilolarını, boylarını ölçtük ve esasında bunu insanların farkında olsun diye, kilosuyla alakalı sıkıntıyı göstermek için de yaptık. Normalde sağlık sistemlerimizde kilo-boyu ölçüyoruz ama istiyoruz ki bizimle beraber sağlıklı kalmayı ve sağlık sistemini sadece tedavi, hastalık için değil sağlıklı kalmak için de kullansınlar. 10 milyonun üzerinde insanı boy-kilo ölçtük ve bunları Sağlık Hayat Merkezlerine, diyetisyenlerimize yönlendirerek geçen sene tam bu 10 milyonun üstünde insana 513 ton kilo kaybettirdik. Onlara sağlık kazandırdık, daha da kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde sigara, aynı şekilde bağımlılıkla ilgili toplumumuzun beraber bu başarıyı göstermesini istiyoruz. Sadece yemekle diyetisyenle değil fizyoterapistlerle, sporla, egzersizle bedenlerini korumasını istiyoruz. Bakın Ankara’nın güzel bir havasında bizler geldik kravatımızı çıkardık, takım elbiselerimizi çıkardık, evimize gitmeden önce spor yapacağız, egzersiz yapacağız. Böylece kalp hastalığından, eklem hastalığından, tansiyondan, her türlü hastalıkla ilgili her türlü riskten uzaklaşacağız" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı
Dünya

Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı

Şavaşın başından beri askeri kayıpları saklayan terör devleti İsrail, devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu İran’ın son sald..
CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'
Siyaset

CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'

CHP'de ihraç dalgası sürüyor. Son olarak Özgür Özel'in A takımından 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, ihraç dalgasının ..
Rusya cephesinden Erdoğan açıklaması
Dünya

Rusya cephesinden Erdoğan açıklaması

Türkiye ile ikili ilişkilerin ve uluslararası gündemin meselelerini çözüme kavuşturmayı mümkün kılan siyasi diyaloğun devam ettiğini söyleye..
Atatürk dönemi şok belgeler ifşa oldu! Yahudi ve Yunanlıya dokunmak yasaklanırken Müslüman Anadolu insanı sahipsiz bırakıldı
Gündem

Atatürk dönemi şok belgeler ifşa oldu! Yahudi ve Yunanlıya dokunmak yasaklanırken Müslüman Anadolu insanı sahipsiz bırakıldı

Devlet Arşivleri'nden çıkan 1936 ve 1937 tarihli resmi kararnameler, CHP'nin tek parti diktatörlüğü döneminde izlenen çifte standartlı azınl..
Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!
Gündem

Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına döner dönmez ‘Bir tek onu affetmem’ dediği Ali Mahir Başarır, kendisiyle bir..
Özgür Özel Sünni Müslümanları hedef aldı! 'Sünni Müslümanlar kayrılıyor Alevilere haksızlık yapılıyor'
Siyaset

Özgür Özel Sünni Müslümanları hedef aldı! 'Sünni Müslümanlar kayrılıyor Alevilere haksızlık yapılıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Alevi ve Sünni vatandaşlar üzerinden yürüttüğü ayrıştırıcı siyaset kamuoyunda tepki toplarken, açıklamasınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23