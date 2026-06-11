Kuyumcu kurtardı! Az daha 1 milyon 300 bin lirasını kaptırıyordu

Gürcan Özgür başından geçenleri şöyle anlattı:"Biri beni aradı. 'FETÖ'ye karışmışsın' diyerek 'Altının var mı?' diyerek sordu. 'İstihbaratçıyım, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan arıyoruz' deyince ben de ona inandım, bayağı bir konuştuk. Kimliğimi gösterdi; kimliğimin üstüne bir kadın resmi koymuşlar. 'Bu senin, senin kimliklerini bunlar kullanıyor. Bankada neyin var? Altınını nereden aldın? Altınlarını acil bozdur, bize ver' dediler. Bana 'Kimseye deme, kimseye söyleme' dediler. Ben de 'Tamam' dedim, inandım. Ne bileyim, hiç böyle bir şey benim başıma gelmedi. Sonra 'Acil' dedi, 'Hemen altınlarını çantana koy, götür, hangi kuyumcudan aldıysan ver. O kuyumcu işte FETÖ'cülere falan çalışıyor' gibisinden söylediler. Onlara inandım. Altınlarımı bozdurdum, çıktım." Kuyumcuya ve polise teşekkür eden Özgür, "Kuyumcu herhalde fark etmiş, sağ olsun. Polislere haber vermiş. Giderken polisler denk geldi, onlar beni kurtardı sağ olsun. Altıncılara da teşekkür ederim" dedi.