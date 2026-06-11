Kuyumcu kurtardı! Az daha 1 milyon 300 bin lirasını kaptırıyordu

Olay anını anlatan kuyumcu Mehmet Emin Gül, "Öncelikle teyzemiz geldi ve altın bozdurmak istedi. Biraz yüksek meblağlı bir altın bozdurmak isteyince, biz de tabii bu olaylar çoğaldığı için şüphelendik. Kendisine, 'Herhangi bir sıkıntı, bir durum var mı ya da herhangi bir probleminiz var mı?' diye sorduk. Bize ısrarla olmadığını söyledi. Biz de ısrarla sormaya devam ettik. Öyle olunca biz altın bozma işlemini gerçekleştirdik. Tabii ki teyzemizi tanıdığımız için şüphelendik ve böylelikle yetkili birimlere, mercilere ulaştık. Ondan sonra birazcık araştırınca teyzemizin dolandırıldığını öğrendik. Sonrasında zaten gerekeni yaptılar. Altınlarını geri vereceğiz; 1 milyon 350 bin lira civarında bir para aldı. Genel olarak dolandırılma olayları çok arttı. Sadece bizim kuyumcumuzda değil, sahte altınlar da çok arttı. Bu aralar böyle şeyler, bu tarz olaylar çok oluyor. Yani şöyle; terör örgütlerinden veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldiğini söyleyen bu tarz kişilere güvenmesinler. Çünkü hiçbir zaman polis sizden para talep etmez" ifadelerini kullandı.