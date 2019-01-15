Zırhlı araçların koruyucusu denizlere iniyor

Güvenlik güçlerini, zırhlı kara araçlarına yönelik olası saldırılarda yangın tehdidinden korumak amacıyla geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, deniz platformlarında da göreve hazırlanıyor. 18 ülkeye ihraç edilen, dünya pazarında üçüncü sırada yer alan ürünle 10 yılda pazar liderliği hedefleniyor.

18 ülkeye ihraç ediliyor

NERO Endüstri Savunma Sanayi AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Bora Çelikoğlu, infilak bastırma ve yangın söndürme sisteminin, yangın ya da RPG tehdidine karşı askeri araçta bulunan personelin can güvenliğini sağladığını belirtti. Çelikoğlu, olası yangın ya da infilak durumunun 3 milisaniyede tespit edilip, 100 milisaniyede bastırıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet bünyesindeki 2 binden fazla araçta sistemin kullanıldığına işaret eden Çelikoğlu, “Türkiye’de yerleşik tüm araç üreticilerinde ürünlerimiz kullanılıyor. Ukrayna, Tayland, Almanya, Singapur’un aralarında bulunduğu 18 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bora Çelikoğlu, ihracatın, şirketin cirosunda yüzde 10’luk bir payı bulunduğunu, bu yıl oranı yüzde 15’e çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi. Çelikoğlu, Kanada’da yakın zamanda önemli bir sözleşme imzaladıkları bilgisini verdi.

Sırada deniz platformları var

Yurt dışında satış yapabilmek için gerekli sertifikasyon, test ve diğer çalışmalar için özel bir ekiple çalıştıklarını anlatan Çelikoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’deki zırhlı kara araçlarında yüzde 95 oranında ürünlerimiz kullanılıyor. Deniz platformları için 2018’de başladığımız projelerimiz var. İnşallah bu yıl deniz platformlarında da NERO’nun sistemleri kullanılmaya başlanacak. Hava platformları için TUSAŞ ile ortak çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Milli Muharip Uçak Projesi’nde yer almak, bu gururu yaşamak istiyoruz. Hava platformlarındaki sertifikasyon süreçleri biraz daha vakit ve maliyet alacaktır. Bu anlamda TUSAŞ ile ortak çalışmalar, projeler yürütüp o bölümü de açacağız. Önceliğimiz deniz, sonra hava şeklinde devam edecek.”