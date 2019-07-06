Zırhlı araç Vuran, TSK envanterine girdi

Türk savunma sanayiinin önde gelen zırhlı kara aracı imalatçılarından BMC tarafından üretilen çok amaçlı zırhlı araç Vuran, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na (KKK) teslim edildi. ‘Vuran’ araçları TSK envanterinde ilk kez yerini alırken, güvenlik güçlerinin kullanımına yeni bir zırhlı katılmış oldu. Araçlar, terörizmle mücadele ve hudut görevleri kapsamında, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerinde kullanılacak. Vuran, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor. 9 personel taşıyabilen; saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen araçlara entegre edilen ASELSAN’ın Sarp Silah Sistemi’ne 7,62 milimetre makineli tüfek, 12,7 milimetre uçaksavar veya 40 milimetre bomba atar takılabiliyor.