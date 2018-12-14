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"Ziraat'in konut kredisi indirimi sektörümüz için sevindirici"

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas:- "Ziraat Bankası'nın konut kredisi indirimi sektörümüz için sevindiricidir"- "Ziraat Bankası'nın öncülük ettiği bu uygulamaya diğer kamu ve özel sektör bankalarının da dahil olmasını bekliyoruz"- "Bankaların konut kredi faiz oranını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekmesi talebimizle ilgili yaşanan bu gelişme, hem ekonomimizin hem de sektörümüzün canlanması açısından önemli bir adımdır"

14 Aralık 2018 Cuma 16:38
"Ziraat'in konut kredisi indirimi sektörümüz için sevindirici"

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Ziraat Bankası'nın konut kredisi indiriminin sektör için sevindirici olduğunu belirterek, Ziraat'in öncülük ettiği bu uygulamaya diğer kamu ve özel sektör bankalarının da dahil olmasını beklediklerini bildirdi.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, KONUTDER olarak konut kredilerinin düşürülmesine yönelik Ziraat Bankası'na ilettikleri talebin olumlu yanıt bulmasının, sektör için son derece sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Elmas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çok önemli adım için hükümetimize ve Ziraat Banka'mıza talebimizi olumlu karşılamalarından dolayı teşekkür ediyoruz.Ziraat Bankası’yla aktif şekilde kredili çalışmakta olan KONUTDER üyeleriyle bu firmalardan konut satın alan müşterileri hedefleyen uygulama, aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullanma imkanı sunacak.Bankayla çalışmakta olan konut üreticisi firmaların da maliyetin bir kısmını katkı payı olarak üstlenmeleri neticesinde faiz oranının müşterilere aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda, Ziraat Bankası’yla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının büyük bir ivmeye kavuşacağına inanıyorum. Uygulamadan Ziraat Bankası ile çalışan tüm konut üreticileri faydalanacaktır.

KONUTDER olarak uzun bir süredir dile getirdiğimiz, bankaların konut kredi faiz oranını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekmesi talebimizle ilgili yaşanan bu gelişme, hem ekonomimizin hem de sektörümüzün canlanması açısından önemli bir adımdır. Konut üreticileri olarak bizler bir süredir kendi yaptığımız kampanyalarla özveride bulunarak vatandaşlarımıza konut alımında kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sektör oyuncuları ve bankalar hep birlikte hareket ederek aradaki maliyet farkını paylaşmalı ve faiz oranını 0,98’de tutmalıyız."

Elmas, Ziraat Bankası'nın öncülük ettiği bu uygulamaya, diğer kamu ve özel sektör bankalarının da dahil olmasını beklediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 16:38
  1. KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas:

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