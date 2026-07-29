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Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme: Boynu büyükler böyle götürüldü!

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Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme: Boynu büyükler böyle götürüldü!

Gülistan Doku soruşturması kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, 8'i Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

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Foto - Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme: Boynu büyükler böyle götürüldü!

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturma kapsamında, görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen 19 kişinin yakalanması için 27 Temmuz’da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Foto - Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme: Boynu büyükler böyle götürüldü!

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Foto - Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme: Boynu büyükler böyle götürüldü!

Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 18 şüpheliden, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8'i sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi.

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Foto - Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme: Boynu büyükler böyle götürüldü!

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında adliye binasına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

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Yorumlar

Vahap

Devlete güven ve adaletin bekası için en ağır cezayı almaları gerekir.
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