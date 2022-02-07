Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçları ne zaman saat kaçta?
Yarın hangi maçlar var 8 Şubat | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı 8 Şubat Salı günü başlayacak. Futbolseverler hangi maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Kupası son 16 turunda kimlerin maçı var?
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise maçların ne zaman oynanacağını, kimin maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın Türkiye Kupası’nda maç var mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçları ne zaman saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı şöyle:
8 Şubat Salı
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
9 Şubat Çarşamba
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor
10 Şubat Perşembe
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş-Göztepe