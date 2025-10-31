Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları tamamlandı ve 4. tura çıkan 28 takım belli oldu. 4. Tur maçları ise 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Futbolda hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçlarının heyecanı yaşandı. Tek maç eleminasyon kuralına göre oynanan 3. eleme turunda karşılaşmalarını kazanan takımlar tur atladı.
3 gün boyunca oynanan maçlar sonrası 4. Tura yükselen takımlar şunlar oldu:
Çaykur Rizespor, Kayserispor, Esenler Erokspor, Iğdır FK, Bodrum FK, Gaziantep FK, Konyaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Kahta 02, Çankaya SK, Yalova FK 77, Keçiörengücü, Karacabey Belediyespor, Muşspor, Silifke Belediyespor, Alanyaspor, Çorum FK, Pendikspor, Orduspor 1967, Muğlaspor, Antalyaspor, Sivasspor, Kahramanmaraşspor, Vanspor FK, Fethiyespor, Aliağa FK ve Sakaryaspor
4. TURA YENİ TAKIMLAR DA KATILACAK
Kupanın 4. Turunda oynayacak takımlar için şu kıstaslar olacak.
3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 28 takım.
2024-2025 Sezonu sonunda TFF 1. Ligde play-off oynayıp bir üst lige çıkamayan 4 takım.
2024-2025 Sezonu sonunda Süper Lig’de oluşan puan sıralamasında 6-8. sıralar arasında yer alan 3 takım ve TFF 1. Ligden yükselen 3 takım olmak üzere toplam 6 takım turnuvaya katılacak.
MAÇLAR 2-3-4 ARALIK’TA OYNANACAK
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları 2-3-4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak ve tur atlayan takımlar gruplara kalacak.