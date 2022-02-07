  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu hakemleri belli oldu!
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 15:43:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda görev yapacak hakemlere ilişkin bilgiler verildi.

8,9 ve 10 Şubat'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Fırat Aydınus

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay