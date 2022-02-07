  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor sahaya çıkıyor
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor sahaya çıkıyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 10:41:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor sahaya çıkıyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, 5. turda da Bodrumspor'a 4-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezonun başarılı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ise Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay