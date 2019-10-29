Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! İşte, kupada toplu sonuç
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 29 Ekim Salı günü oynanan maçlarla başladı. İşte, kupada toplu sonuç...
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Altınordu-Amed Sportif: 3-1
1074 Çankırı-Çaykur Rizespor: 1-3
Hekimoğlu-Menemenspor: 3-0
Niğde Anadolu-Antalyaspor: 2-3 (pen)
Eyüpspor-Konyaspor: 1-0
Altay-Görelespor: 1-0
Adanaspor-Diyarbekirspor: 3-0
Alanyaspor-İnegölspor: 3-0