  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lütfi Savaş, mutlak butlan davasında attıkları yeni adımı açıkladı: Baktık Özgür Özel geri çekmiyor, biz de mecburen... AK Parti sözcüsünden Akit’e saldırıya tepki! Basın mensuplarına şiddete karşı yeni adım sinyali Uluslararası Af Örgütü’nden İsrail çıkışı Devlet güdümlü ilhak Bakan Gürlek’ten Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere tepki: Katil Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir Utanmanız yoksa bu manşeti de atın ‘Karar’cılar! 'Özgür Özel’in vandalları Akit’i yendi' Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Katliamcı Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını an be an dinleyip hezeyan geçiriyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap Laikçi kalemşördem utanmazlık! Saldırı vandallardan avukatlık Mustafa Mutlu'dan Bakan Fidan duyurdu: Türkiye Bulgaristan hattında tarihi hamle
Dünya Trump İran’ın petrolünü çaldıklarını itiraf etti: Milyonlarca varil çıkardık haberleri bile olmadı! Yoksa petrol 250 dolardı
Dünya

Trump İran’ın petrolünü çaldıklarını itiraf etti: Milyonlarca varil çıkardık haberleri bile olmadı! Yoksa petrol 250 dolardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Trump İran’ın petrolünü çaldıklarını itiraf etti: Milyonlarca varil çıkardık haberleri bile olmadı! Yoksa petrol 250 dolardı

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin sonuna kadar yönetimin sınır dışı etme gündemine kesintisiz finansman sağlamayı amaçlayan 70 milyar dolarlık Güvenli Amerika Yasası’nı imzaladı. Trump, Beyaz Saray’daki imza töreninin ardından İran’ın petrolünü çaldıklarını itiraf etti. Trump milyonlarca varil petrolü oradan çıkarmasalar petrolün varilinin bugün 250 doları bulacağını da iddia etti

ABD Başkanı Trump, "Önce Venezuela’ya uğradık. Ve o savaşın bize olan maliyetini defalarca çıkardık. Venezuela halkıyla harika ilişkilerimiz var ve çok iyi anlaşıyoruz. Büyük bir başarıydı ve bir günlük bir savaştı. Daha doğrusunu söylemek gerekirse, 48 dakikalık bir öfke patlamasıydı ve bitti. Venezuela şimdi çok iyi durumda" dedi.

Ardından İran’a yöneldiklerini anlatan Trump, "Sonra İran’a gittik ve esasen aynı şeyi yaptık. Belki İran konusunda görüntü o kadar güzel değil ama artık donanmaları yok. 159 gemi denizin dibinde. Hava kuvvetleri yok. Bütün uçakları imha edildi. İnsansız hava araçlarının (İHA) çoğu yok edildi. İHA üretim kapasiteleri yok edildi. Füzelerinin çoğu yok edildi. Bütün liderlik kadroları ortadan kaldırıldı. Yerlerine yenileri getirildi. Şimdi onlarla muhatap oluyoruz. Bence anlaşma yapmak isteyecekler ama göreceğiz" diye konuştu.

HER GECE PETROL ÇIKARDIK

Bölgeden İran’ın haberi olmadan petrol çıkardıkları açıklamasını yineleyen Trump, "Bugün ilk kez açıklıyorum. Milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz. Milyonlarca varil. Her gece petrol çıkarıyorduk. Bunu artık söyleyebilirim çünkü artık İran da fark etti. Bunu duyurmamak benim için çok zor oldu. Açıklamayı çok istiyordum ama işi bozmak istemedim ve bu nedenle kendimi tuttum. Ama milyonlarca varil petrol çıkarıldı. İşte petrolün 250 dolar değil de 85-90 dolar seviyesinde olma nedeni bu" ifadelerini kullandı. Trump, petrol fiyatlarını savaşın bitimiyle birlikte tekrar eski seviyelerine döneceği açıklamasını da yineledi.

BBC, Trump’ın savaştan kaçan aciz tavrını açık etti! Tahran, sinsi planları bozmakta kararlı
BBC, Trump’ın savaştan kaçan aciz tavrını açık etti! Tahran, sinsi planları bozmakta kararlı

Dünya

BBC, Trump’ın savaştan kaçan aciz tavrını açık etti! Tahran, sinsi planları bozmakta kararlı

İran, ABD'ye ait Apache helikopteri düşürdü! Trump: Karşılık vereceğiz!
İran, ABD'ye ait Apache helikopteri düşürdü! Trump: Karşılık vereceğiz!

Dünya

İran, ABD'ye ait Apache helikopteri düşürdü! Trump: Karşılık vereceğiz!

Sosyal medya paylaşımda ilginç tasvir! Trump şimdi de Japonları çıldırttı
Sosyal medya paylaşımda ilginç tasvir! Trump şimdi de Japonları çıldırttı

Dünya

Sosyal medya paylaşımda ilginç tasvir! Trump şimdi de Japonları çıldırttı

Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi
Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi

Dünya

Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi

Trump: Erdoğan harika bir lider! Ona saygı duyuyorum! Çok da iyi dostumdur
Trump: Erdoğan harika bir lider! Ona saygı duyuyorum! Çok da iyi dostumdur

Dünya

Trump: Erdoğan harika bir lider! Ona saygı duyuyorum! Çok da iyi dostumdur

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şimdi Amerika İran'ı mı cezalandırıyor Çin'i mi cezalandırıyor

Avrupa'yı mı cezalandırıyor kimden arkadaşlık yapanlara mı cezalandırıyor dünyayı mı cezalandırıyor

Ben okuduklarımdan utanıyorum, herif her şey ortaya çıkıncaya kadar konuşamadığı için üzgünmüş.

Bunlar ne iğrenç mahluklar. Devlet yöneticisi değil bildiğin katil, hırsız! Allah sizi kahretsin!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23