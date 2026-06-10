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Gündem Mal varlıklarına el konulacak Devlet düşmanlarına karşı kesin çözüm
Gündem

Mal varlıklarına el konulacak Devlet düşmanlarına karşı kesin çözüm

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Mal varlıklarına el konulacak Devlet düşmanlarına karşı kesin çözüm

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışında Rusya'ya karşı eylemlerde bulunan Rus vatandaşlarının mal varlıklarına el konulmasını öngören yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışında Rusya'ya karşı eylemlerde bulunan Rus vatandaşlarının mal varlıklarına el konulmasını öngören yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan yasaya göre, Putin’in imzaladığı düzenleme kapsamında yurt dışında bulunan ve medyanın kötüye kullanılması, toplumda nefret ve düşmanlık kışkırtılması ile Rus ordusunun itibarsızlaştırılması gibi suçlar işleyen Rus vatandaşları cezalandırılacak.

Yasa gereği, söz konusu suçları işleyen vatandaşların Rusya içerisindeki mal varlıklarına ve bankadaki hesaplarına el konulacak.

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