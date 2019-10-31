Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur bu akşam oynanan Denizlispor İçel İY maçıyla tamamlandı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur bu akşam oynanan Denizlispor İçel İY maçıyla tamamlandı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları sona erdi. İşte, günün sonuçları...
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Bayburt İÖİ-Bursaspor: 1-2
Başkent Akademi-Sivasspor: 0-6
Kırklarelispor-MKE Ankaragücü: 1-0
Kayserispor-Bayrampaşaspor: 2-0
Gaziantep FK-Turgutluspor: 3-0
Denizlispor-İçel İY: 4-1