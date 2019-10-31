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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı! Bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur maçları bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı!

2019-10-31 00:55:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı! Bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur maçları bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızlıya devam ediyor. İşte, merak ettiğiniz “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun cevabı…

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı! 

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman) 

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM) 

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk) 

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon) 

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

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