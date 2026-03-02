  • İSTANBUL
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak. Oynanacak olan maçlar sonrası 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yapılacak. Kupada A Grubu müsabakaları yarın, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

15.30 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

4 Mart Çarşamba:

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Mart Perşembe:

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

