Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak. Oynanacak olan maçlar sonrası 8 takım çeyrek finale yükselecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yapılacak. Kupada A Grubu müsabakaları yarın, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.
Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)
15.30 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
4 Mart Çarşamba:
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Mart Perşembe:
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)