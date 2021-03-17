  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu

Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek, Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 22:56:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu

Antalyaspor ile Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Antalyaspor 2-0 kazandı ve finale yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Antalyaspor, 18. dakikada Podolski'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibine fazla pozisyon vermeyen Antalyaspor, 82. dakikada Hakan Özmert'in şık golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Antalyaspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı
Teknoloji

'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı

ROKETSAN ve Meteksan arasında "SOM" seyir füzelerini daha da güçlü kılacak Radar Altimetrelerin entegrasyonu için sözleşme imzalandı. Yüzde ..
O ülke bu haberle sarsıldı! Askeri uçak düştü
Dünya

O ülke bu haberle sarsıldı! Askeri uçak düştü

Hindistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü. Yapılan açıklamaya göre, kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi...
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

Tunceli Belediyesi'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, ataları Marx ve Engels'e ihanet ederek LGBTİ'li sapkınlara tatil kıyağı geçti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay