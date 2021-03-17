Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu
Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek, Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Antalyaspor ile Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Antalyaspor 2-0 kazandı ve finale yükseldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Antalyaspor, 18. dakikada Podolski'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakibine fazla pozisyon vermeyen Antalyaspor, 82. dakikada Hakan Özmert'in şık golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
Antalyaspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.