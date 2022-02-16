Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
1 Mart Salı:
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)
2 Mart Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
3 Mart Perşembe:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)