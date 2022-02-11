Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri hangi takım kiminle oynayacak? Beşiktaş, Trabzonspor kiminle eşleşti?

Son dakika haberi: Çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilidi. Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor-Antalyaspor

Sivasspor-Fatih Karagümrük

Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor-Antalyaspor galibi - Beşiktaş-Kayserispor galibi

Alanyaspor-Gaziantep FK galibi - Sivasspor-Fatih Karagümrük galibi

Seri başı olan takımlar:

Beşiktaş

Trabzonspor

Sivasspor

Alanyaspor

Seri başı olmayan takımlar:

Fatih Karagümrük

Gaziantep FK

Antalyaspor

Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.