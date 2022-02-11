Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri hangi takım kiminle oynayacak? Beşiktaş, Trabzonspor kiminle eşleşti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 heyecanı tamamlandı. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş çeyrek finale giden takılar oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri de sorgulanır oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri hangi takım kiminle oynayacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri Trabzonspor rakibi kim? Beşiktaş Türkiye Ziraat Kupası çeyrek finali rakibi kim, Beşiktaş kiminle eşleşti?
Son dakika haberi: Çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilidi. Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Trabzonspor-Antalyaspor
Sivasspor-Fatih Karagümrük
Alanyaspor-Gaziantep FK
Beşiktaş-Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri
Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Trabzonspor-Antalyaspor galibi - Beşiktaş-Kayserispor galibi
Alanyaspor-Gaziantep FK galibi - Sivasspor-Fatih Karagümrük galibi
Seri başı olan takımlar:
Beşiktaş
Trabzonspor
Sivasspor
Alanyaspor
Seri başı olmayan takımlar:
Fatih Karagümrük
Gaziantep FK
Antalyaspor
Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.