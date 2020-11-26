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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın yapılacak
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:11:12 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, kura çekiminin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacağı ifade edildi.

Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.


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