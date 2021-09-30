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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur elemeleri devam ediyor
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur elemeleri devam ediyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur elemeleri, oynanan 13 maçla sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 07:44:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur elemeleri devam ediyor

Rakiplerine üstünlük kuran Çankaya, Yomraspor, Ağrı 1970, Artvin Hopaspor, Ceyhanspor, Fatsa Belediyespor, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediyespor, Çarşambaspor, Bergama Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve 52 Orduspor tur atladı.

Günün son maçında Esenler Erokspor ile Osmaniyespor karşılaşacak.

Kupanın 2. turunda sona eren maçların sonuçları şöyle:

Çankaya-Ofspor: 3-2

Ağrı 1970-Kuşadasıspor: 1-0

Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0

1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor: 2-2 (2-3 penaltılar)

Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0

Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor: 2-0

68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa: 3-0

Çarşambaspor-Altındağspor: 1-1 (4-2 penaltılar)

Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-2 (3-2 penaltılar)

Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor: 0-0 (4-2 penaltılar)

Bergama Belediyespor-Sancaktepe: 1-1 (5-4 penaltılar)

Hendekspor-52 Orduspor: 1-3

 

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