Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hakemleri kimler? Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçı, Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçı hakemi kim?

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası yarıl final maçında görev alacak hakemleri açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 10 mayıs salı günü Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında 20.30'da oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, maçın hakemi kim?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalin bir diğer maçında 11 mayıs çarşamba günü 20.30'da oynanacak Demlir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası finali maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.