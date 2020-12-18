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Spor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası son 16’ya kalan takımların kura çekimi, İstanbul'da yapılacak. 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak maçlarda VAR sistemi kullanılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura çekimi saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:50:00 -
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16’ya kalan takımların kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi nerede, saat kaçta yapılacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile ilgili internet sitesinde duyuru yaptı. TFF’nin duyurusunda; kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımların maçlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi olacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda hangi takımlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16’ya kalan takımlar ise şu şekilde;

Kasımpaşa, Rizespor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Galatasaray, Erzurum BB, Gaziantep FK, Alanyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Tuzlaspor, Konyaspor, Antalyaspor, Sivasspor, Başakşehir, Beşiktaş takımları yer almaktadır.

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