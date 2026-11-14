Nvidia skandalı ABD’li bakana kadar uzandı

Son olarak olayların ucu kripto para piyasasına ilgisi nedeniyle “Bitcoin Boğası” olarak nitelendirilen Ticaret Bakanı Howard Lutnick’e kadar uzandı. ABD merkezli New York Times’a göre, Huang ile yakın ilişkisi bulunan Lutnick’in Nvidia’ya diğer şirketlerden farklı davranarak taleplerine öncelik verdiği öne sürüldü. ABD’li bakanın ayrıca Çin’e gelişmiş çip satışlarını kısıtlayacak düzenlemeleri geciktirdiği ve Alice Huang’ın geçmişte yöneticilik yaptığı Singapur merkezli Megaspeed’in ticari kara listeye alınması için de harekete geçmediği belirtildi.

İFADE VERECEKLER

Olayların ardından Kongre de harekete geçti. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Tim Scott, CEO Huang’ı 3 Aralık’ta, Lutnick’i ise 10 Aralık’ta ifade vermeye çağırdı. Lutnick’in çağrıyı kabul ettiği, Huang’ın çağrıya uymaması halinde zorla getirilmesi için celp çıkarılabileceği belirtildi. Başkan Donald Trump’ın da 10 Kasım’da Huang’ı arayarak “işi için savaşmaya devam etmesini” söylediği öne sürüldü.

ALICE CASUS DEĞİL Mİ

Öte yandan Çinli iş kadını Alice Huang hakkındaki iddialar da doğrulanmış değil. ABD merkezli CNN’e göre FBI’ın yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü soruşturma kapsamında Huang’ın Çin’e bilgi aktardığını gösteren kesin bulgulara ulaşılamadığı belirtiliyor.

HUANG ‘BAL TUZAĞINA’ MI YAKALANDI

NVIDIA skandalının ardından gözler, istihbarat servislerinin gizli bilgilere ulaşmak için sıklıkla başvurduğu “bal tuzağı” (honey trap) yöntemine çevrildi. Uzmanlara göre özellikle Çin ve Rusya, önemli bilgilere erişimi olan kişileri romantik ilişkiler, manipülasyon ve şantaj yoluyla devşirmeye çalışıyor. Doğu Almanya’nın Soğuk Savaş dönemindeki “Romeo casuslarından” Çinli ajan Shi Pei Pu’nun Fransız diplomat Bernard Boursicot ile yaklaşık 20 yıl süren ilişkisine kadar çok sayıda örnek bulunuyor. Uzmanlar, yapay zekânın üretimden askerî hedef belirlemeye kadar kritik alanlarda kullanılması nedeniyle teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin istihbarat servisleri için önemli hedefler haline geldiğine dikkat çekiyor.