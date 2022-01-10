Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşlemeleri kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Kupası son 16 maçları ne zaman? soruları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası Seribaşı: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük. Seribaşı olmayan Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor takımları yer alacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman 2022?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi heyecanı sürüyor. Peki 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşlemeleri kura çekimi ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak. Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyon, A Spor'dan canlı yayımlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşlemeleri maçları ne zaman oynanacak?
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupanın bu turunda yer alacak takımlar şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası Seribaşı takımları
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.
Ziraat Türkiye Kupası Seribaşı olmayan takımları
Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.