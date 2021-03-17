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Spor Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final için heyecanlı bekleyiş başladı. Fraport TAV Antalyaspor, Antalyaspor Alanyaspor maçı sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek, Beşiktaş'ın rakibi oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 23:10:00 -
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Antalyaspor ile Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Antalyaspor 2-0 kazandı ve finale yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Antalyaspor, 18. dakikada Podolski'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibine fazla pozisyon vermeyen Antalyaspor, 82. dakikada Hakan Özmert'in şık golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Antalyaspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

 

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