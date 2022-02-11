Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar! Ziraat Türkiye kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022!

Ziraat Türkiye Kupası'nda tamamlanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalist takımlar belirlendi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda maçlar sonuçarı şöyle oldu: Kasımpaşa-Gaziantep FK: 1-2, VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 5-4 (Uzatmada), Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 0-1, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4, Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2, Altaş Denizlispor- Trabzonspor: 1-2, Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-1 (Penaltılarda 4-2), Beşiktaş-Göztepe: 0-0 (Penaltılarda 3-1)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finala kalan takımlar hangileri?

Yapılan müsabakaların ardından Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş tur atlayan takımlar oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.