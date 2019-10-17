Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı belli oldu. Turnuvaya bu turda dahil olan Fenerbahçe 30 Ekim Çarşamba günü Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynanacak olan müsabakaların programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulü ne göre oynanacak maçlar 29 Ekim Salı,30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günü yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası4. Eleme Turu’nda oynanacak maçların programı şu şekilde:

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