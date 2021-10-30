  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 2 Kasım'da yapılacak
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 2 Kasım'da yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 2 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 10:27:00 -
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 2 Kasım'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, kura çekimi saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayımlanacak.

4. eleme turunda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük ve 3. eleme turunu bay geçen GZT Giresunspor ile 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 ekip olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat oyuncusu yeni dizi ile anlaştı
Medya

Teşkilat oyuncusu yeni dizi ile anlaştı

TRT1'de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinde Tövbekar karakteri ile karşımıza çıkan Hakan Boyav yeni bir proje ile anlaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Taksim'de AKM açılışının gerçekleştirilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'AVM y..
Duyuruldu! ABD'den yaptırım kararı
Dünya

Duyuruldu! ABD'den yaptırım kararı

ABD, İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun insansız hava aracı (İHA) programlarını ve Kudüs Gücü'nü destekleyen 4 kişi ve 2 şirkete yapt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay