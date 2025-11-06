Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kuraları çekildi! İşte o eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'taki maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.

Kupaya bu turdan Trendyol Süper Lig'den Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Eyüpspor, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig’den de Bandırmaspor, Boluspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor katıldı.

OTYAKMAZ KUPANIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Kura çeliminde açıklamalarda bulunan Mecnun Otyakmaz, 4. eleme turunun, grup maçları öncesi son eleme turu olacağını belirterek şunları söyledi:

"Bu tura kadar Bölgesel Amatör Lig’den, Süper Lig’e kadar tüm kulüplerimiz, sporseverleri ülkemizin dört bir yanındaki futbol iklimine, coşkusuna ve heyecanına ortak etti. Ülkemizin en değerli markalarından Türkiye Kupası’na renk katan tüm takımlarımıza, yönetimlerine ve taraftarlarına şükranlarımızı sunuyorum. Amatör ruhla sonuna kadar mücadelenin en güzel örneklerinden biri gösteren, futbolun sürprizlere açık olduğunu kanıtlayan ve 4. tura yükselen BAL ekibi Kahta 02 kulübümüzü de tebrik ediyorum. Futbol, ülkemizin ortak değeri. 7’den 77’de herkesin sevgilisi. Bu değeri yerel ve uluslararası alanda daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek istiyoruz. Çıtayı çok daha yükseğe çıkarabilir, Türk futbolunu sürdürülebilir bir başarı çizgisine taşıyabiliriz. Milyonlarca dolara ulaşan dünya spor endüstrisinden daha fazla pay alabilmemiz ancak böyle mümkün olacaktır. Neredeyse ligimizle yaşıt ve en önemli organizasyonlarımızdan Ziraat Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından biri. Markamızın çok daha güçlendirmek ve uluslararası alanda da izlenirliğini arttırmak istiyoruz.”

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor - Vanspor

Çaykur Rizespor – Pendikspor

Muşspor - Konyaspor

Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

Ankara Keçiörengücü – Kayserispor

Silifke Belediyespor - Antalyaspor

Yalova FK 77 Spor Kulübü - Gaziantep FK

Boluspor - Kahta 02

İstanbulspor - Sarıyer

Sivasspor - Aliağa FK

Muğlaspor - Bodrum FK

Beyoğlu Yeni Çarşıspor - Göztepe

Çorum FK - Corendon Alanyspor

Eyüpspor - Çankayaspor

Fethiyespor - Bandırmaspor

Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK

Sakaryaspor - Gençlerbirliği

Iğdır FK - Orduspor

Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük