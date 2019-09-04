0553 313 94 23

Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Hak yerini buldu”

TARİŞ’in 2019 yılı kuru üzüm avans fiyatını açıklamasının ardından konuşan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Üreticimizin beklediği fiyat idi, hak yerini buldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:25
Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Hak yerini buldu”

TARİŞ’in 2019 yılı kuru üzüm avans fiyatını açıklamasının ardından konuşan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Üreticimizin beklediği fiyat idi, hak yerini buldu.” dedi.


Başkan Yalvaç, “Salihli Ovamızda 50’ye yakın mahallemizde Sultaniye Kuru Üzüm yetiştiren, 400’e yakın bağcılık yapan çiftçimizle çalışmalarımız, uğraşımız, emeğimiz sonuç vermiştir. Açıklanan fiyat ile çiftçimizin istediği fiyat açıklanırken, kısacası yani hak yerini bulmuştur. Açıklanan fiyat ile çiftçimiz emeğininkarşılığını almıştır” dedi.


Açıklanan fiyatların tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Yalvaç, “TARİŞ 7.5 numara üzüme 10,00 TL, 8 numara üzüme 10,25 TL, 8.5 numara üzüme 10,50 TL, 9 numara üzüme 10,75 TL, 9.5 numara üzüme 11,00 TL ve 10 numara üzüme 11,25 TL ve 10.5 numara üzüme 11,50 TL olarak açıklamıştır. İnşallah bu fiyatlar ile Salihli Ovasındaki çiftçinin yüzü güler. Eğer üzüm üreticimizin yüzü gülüp para kazanırsa, tüm esnafımız para kazanır, ekonomimiz çok iyi olur” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tuz mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz"
    1. "Tuz mağaramıza aylık 100-200 bin..
    2. Markovic'in yeni takımı belli oldu!..
    3. Büyükşehir’den uyarı: “İlaçlama aracı..
    4. Trafik kazaları yüzde 98 insan kaynaklı
    5. Ağrı’da evde bakım hizmeti başladı
    6. Gencer: "Atatürk sağlığından çok..
    7. Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye sunduğu teklif..
    8. Vali Akın başkanlığında halk günü..
    9. İskoçya mahkemesi: "Johnson’un..
    10. GÜNCELLEME - Erzurum'daki kazada..
    11. Aç kalan çakallar sürülere saldırıyor
    12. Antik kentten götürülen eserler duvar..
    13. Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri..
    14. Türkiye’nin yerli ve milli dijital..
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. "Keşmir dünyanın en büyük açık hava..
    17. Av köpeği karşılığında transfer oldu
    18. Halk Bankası alımları 2019 banka gişe..
    19. Boğaçay ve Konyaaltı Sahili’nin..
    20. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!