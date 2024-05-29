Ziraat Katılım 9 yaşında
Ziraat Katılım’ın 9. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Müdür Metin Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir, kurulduğu 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne katılım bankacılığına yeni bir soluk getirdiklerini ifade ederek “Ziraat Katılım olarak, katılım finans sektörünün en önemli oyuncularından ve oyun kurucularından biri olma gayretindeyiz. Henüz 9. yaşında genç bir katılım finans kurumu olmamıza rağmen Türk ekonomisine katkılarıyla, reel sektöre kazandırdıklarıyla, kamusal misyon ve sorumluluk refleksiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 400 Milyar TL’ye yaklaşan aktif büyüklüğümüzle sektörde 12. sırada yer alırken, ilk 10’da olma hedefimizi koruyoruz" dedi.
Ziraat Katılım 9. Yaşında İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Katılım 9. kuruluş yıl dönümünde finansın merkezi olan İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Kuleleri’ndeki yeni genel müdürlük binasına taşınma sürecini de tamamladı.
Ziraat Kule-2’de faaliyetlerini sürdürecek olan Ziraat Katılım, İstanbul’da farklı lokasyonlardaki genel müdürlük birimlerini de tek çatı altında toplamış oldu.