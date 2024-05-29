Ziraat Katılım 9. Yaşında İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Katılım 9. kuruluş yıl dönümünde finansın merkezi olan İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Kuleleri’ndeki yeni genel müdürlük binasına taşınma sürecini de tamamladı.

Ziraat Kule-2’de faaliyetlerini sürdürecek olan Ziraat Katılım, İstanbul’da farklı lokasyonlardaki genel müdürlük birimlerini de tek çatı altında toplamış oldu.