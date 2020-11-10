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Spor Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda sahne alıyor
Spor

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda sahne alıyor

Ankara ekibi, son 32 turu ilk maçında yarın Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımı ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:21:59 -
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda sahne alıyor

ANKARA (AA) - Türkiye'yi CEV Erkekler Challenge Kupası'nda temsil eden Ziraat Bankkart, son 32 turu ilk maçında yarın Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımını konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın anlaşmasıyla son 32 turunun rövanş karşılaşması da 13 Kasım Cuma günü Ankara'da oynanacak.

Ziraat Bankkart, rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa adını son 16 turuna yazdıracak. Eğer iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek.

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