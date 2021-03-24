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Ekonomi Ziraat Bankası’ndan müşterilerine önemli imkân
Ekonomi

Ziraat Bankası’ndan müşterilerine önemli imkân

Ziraat Bankası tarafından takipte borcu bulunanlara sunulan ödeme kolaylığı yoğun ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:41:00 -
Ziraat Bankası’ndan müşterilerine önemli imkân

İlginin daha da artacağı ifade ediliyor. Ziraat Bankası’nın 31 Aralık 2020 ile öncesinde yasal takibe intikal eden kurumsal, tarımsal ve bireysel kredilere ilişkin müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı olumlu karşılandı.

Son gün 30 Haziran

Takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla kolaylıktan yararlanabiliyor. Müşterilerden borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmiyor. Uygulama 30 Haziran 2021’e kadar devam edecek.

15 bin barajı aşıldı

Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, “Uygulamamızdan 15 binin üzerinde hesap sahibi müşterimiz faydalandı. Talepler her geçen gün artıyor. Talepte bulunan müşterilerimizin yüzde 90’ı bireysel, yüzde 10’u ise tarımsal ve kurumsal segmentte yer alıyor” dedi. Türk, müşterilerinin yanlarında olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

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