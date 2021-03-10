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Ekonomi Ziraat Bankası personel alımları ne zaman?
Ekonomi

Ziraat Bankası personel alımları ne zaman?

2021 Ziraat Bankası personel alımı | Ziraat Bankası 4 farklı kadroda 230 personel alımı yapacağını duyurdu. İş başvurusunda bulunmak isteyenler başvuru şartları ve tarihlerini merak ediyor. Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 11:00:00 -
Ziraat Bankası personel alımları ne zaman?

Ziraat Bankası 4 ayrı kadroda 230 personel alımı yapacak. İş başvurusu yapmak isteyenler aranan şartları, başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası iş başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası personel alımları ne zaman?

Alınacak 230 personel; Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş bünyesinde istihdam edilecek. Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı, Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı, Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı ve Ziraat Teknoloji 30 Uzman Yardımcısı olarak kadrolar belirlendi.

İş başvurusu için KPSS şartı aranmıyor ancak adaylar sınavla işe alınacak. Personel alımı sınavı 24 Nisan 2021 saat 10.00'da yapılacak. Sınavlar İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Başvurular 9 Mart'ta başladı. Sınav başvuruları 26 Mart Cuma günü 23.59'da sona erecek. Sınav başvuruları Anadolu Üniversitesi sınav başvuru web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Sınav için adayların 195 TL ödeme yapması gerekiyor. Başvuru sırasında ödemeyi kredi kartı ya da banka kartı ile yapmanız mümkün. Ayrıca başvuru işlemi sırasında adaylardan HES kodu isteniyor. Bu sebeple başvuru işlemi öncesinde HES kodu temin etmeniz önemli.

Ziraat Bankası aday başvuru şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ziraat Bankası personel alımı sınavı giriş belgesi

Sınav giriş belgesi 19 Nisan Pazartesi günü yayımlanacak adaylar sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden giriş belgelerini alabilecek.

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