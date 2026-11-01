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Spor Reis tarih yazıyor! Süper Lig’de bunu başaran yok
Spor

Reis tarih yazıyor! Süper Lig’de bunu başaran yok

Yeniakit Publisher
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Reis tarih yazıyor! Süper Lig’de bunu başaran yok

Trabzonspor Süper Lig’in 10. Haftasında sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Rakibini 2-0 mağlup eden bordo mavililer zirve yarışını hatasız sürdürürken Thomas Reis yönetiminde çıktıkları tüm maçları kazanmayı başardı. Alman teknik adam başında Süper Lig'de ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Papara Park’ta karşılaştı. Bordo mavililer sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrılmayı başardı. Trabzon’a galibiyeti getiren golleri ilk yarının uzatma dakikalarında Savic ve 61. Dakikada Muçi kaydetti. 

7 MAÇIN 7’SİNİ DE KAZANDI

Bu sonuçla Trendyol Süper Lig'de Thomas Reis yönetiminde 5'te 5 yapan Trabzonspor, 22 puana yükseldi ve haftayı 3. sırada noktaladı. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Bordo-mavililer, bu sonuçla teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 7 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Alman teknik adam, Trabzonspor'un başında Süper Lig'deki ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

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