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Gündem Zıpkınla daldığı denizden cansız bedeni çıkarıldı!
Gündem

Zıpkınla daldığı denizden cansız bedeni çıkarıldı!

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Zıpkınla daldığı denizden cansız bedeni çıkarıldı!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde zıpkınla balık avlamak amacıyla Karadeniz’e dalan kişi, suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesine bağlı Akbayır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Baysal (62), sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için Karadeniz'de dalış yaptı.

Baysal'ın uzun süre su yüzeyine çıkmadığını gören çevredeki vatandaşlar, Baysal'ın dalış yaptığı bölgeyi kontrol etti. Vatandaşlar tarafından, su yüzeyinde Baysal’ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Metin Baysal’ın cenazesini Cide Limanı'na getirdi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen Baysal’ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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