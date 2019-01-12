Zinnur Büyükgöz kimdir hangi görevlerde bulundu?

Zinnur Büyükgöz AK Parti Gebze belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Zinnur Büyükgöz’in kim olduğu araştırılıyor. Zinnur Büyükgöz, 2004 yılından beri Gebze’de Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu. Zinnur Büyükgöz kimdir?

Gebze Belediye Başkan yardımcısı Zinnur Büyükgöz, 4 Ocak 2019 günü, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Gebze Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu. 11 Ocak Cuma günü Zinnur Büyükgöz AK Parti Genel Merkezi tarafından Gebze Belediye Başkan adayı olarak tebliğ aldı. Zinnur Büyükgöz Belde Planlama İnşaat Mühendisliği ve Müteahhitlik firmasının sahibidir. Büyükgöz, 2004 yılından beri Gebze’de Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeydi.