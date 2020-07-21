Zingat en çok konut ve arsa aranan il ve ilçeleri açıkladı

İSTANBUL (AA) - Zingat.com, yılın ilk yarısında konut ve arsada en çok rağbet gören il ve ilçeleri açıkladı. Konutta İstanbul ve Bodrum öne çıkarken, arsada İstanbul ve Çatalca başı çekti.

Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu zingat.com'un açıklamasına göre, platform ziyaretçilerinin ocak-haziran döneminde en fazla satılık konut aradığı ilk 5 il İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik bir dairenin fiyat aralığı 326 bin 538 TL ile 544 bin 230 TL arasında değişiyor. 100 metrekarelik konutların ortalama metrekare fiyatının İstanbul'da 4 bin 354 TL, İzmir'de 3 bin 474 TL, Ankara'da 2 bin 86 TL, Antalya'da 2 bin 640 TL, Bursa'da ise 2 bin 306 TL olduğu gözleniyor.

Konut sahibi olmak isteyenler yılın ilk yarısında en çok arama yaptığı bölgeler Bodrum, Kuşadası, Çankaya, Pendik ve Didim olurken; sahil şeridi ilçelerin ilk 5 arasında yer alması dikkat çekti. Bodrum'da 100 metrekarelik konutların ortalama metrekare fiyatı 6 bin 615 TL olurken, bu değer Kuşadası'nda 2 bin 888 TL, Çankaya'da 2 bin 847 TL, Pendik'te 3 bin 256 TL ve Didim'de ise 2 bin 997 TL olarak değişiyor.





- Satılık arsa arayanların tercihi İstanbul ve Çatalca





Yılın ilk yarısında en fazla satılık arsa araması yapılan ilk 5 şehir İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Balıkesir; ilk 5 ilçe ise Çatalca, Fethiye, Bodrum, Didim, Şile olarak sıralandı.

Kiralık konutta en çok arama yapılan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla, ilçeler ise Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Çankaya oldu. Günlük kiralık kategorisinde ise İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya başı çekti.