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Spor Ümit Özat Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Bu kadar basit mi kardeşim Fenerbahçe? O komutansa o zaman ben Atatürk'üm!
Spor

Ümit Özat Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Bu kadar basit mi kardeşim Fenerbahçe? O komutansa o zaman ben Atatürk'üm!

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Ümit Özat Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Bu kadar basit mi kardeşim Fenerbahçe? O komutansa o zaman ben Atatürk'üm!

Fenerbahçe'nin deplasmanda berabere kaldığı Gaziantep maçını değerlendiren Ümit Özat, İsmail Kartal’ın Kerem ve Guendouzi değişikliklerini eleştiren Özat “Bu kadar basit mi kardeşim Fenerbahçe? O komutansa ben Atatürk’üm” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin ardından bir kez daha puan kaybetti.

Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede İsmail Kartal‘ın oyuncu değişikliklerini eleştirdi. Özat, cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Mert Hakan Yandaş hakkında da sert ifadeler kullandı.

Kerem ve Guendouzi'nin oyundan çıkarılmasını eleştiren Özat, "Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana en iyi oyunu oynayan Kerem'i çıkarttı. En iyi oynadığı maçta Guendouzi'yi de çıkarttı" yorumunu yaptı.

NE KAPTANI YA?

Ümit Özat, cezası nedeniyle kadroda yer almayan Mert Hakan Yandaş üzerinden Fenerbahçe'deki kaptanlık konusunu da değerlendirdi.

Özat, "Benim bir alıp veremediğim yok. Ama ben performansa dayalı konuşuyorum. Yapmayın ya. Mert Hakan komutansa ben Atatürk'üm o zaman! 3 kupa kaldırdık biz. Bu kadar değil abi. Fenerbahçe formasının ağırlığını bu kadar şey yapmayın yani. Ne kaptanı ya? Kaptan dediğin senede 50 maç forma giyer. 25 maç yok ilk 11'de ya! Bu kadar basit mi kardeşim Fenerbahçe?" sözlerini sarf etti.

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