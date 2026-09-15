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Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Dünyada evliliklerin en uzun sürdüğü ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?

#1
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

KAÇ YIL EVLİ KALIYORLAR? Evlilik, birçok kültürde kutsal bir bağ olarak görülse de, bu bağın süresi ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sosyal normlar, ekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve kültürel beklentiler gibi faktörler, çiftlerin evliliklerini ne kadar sürdürebildiklerini doğrudan etkiliyor.

#2
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

EVLİLİĞİ EN UZUN VE EN KISA SÜREN ÜLKELER AÇIKLANDI! Haberimizde ülkelere göre boşanmayla sonuçlanan evliliklerin ortalama süresine göre hazırlanmış bilgiler yer alıyor. Veriler, resmi istatistik kurumları (OECD, Eurostat, TÜİK, US Census, vb.) ve güvenilir araştırmalara dayalıdır.

#3
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

İŞTE EVLİLİĞİ EN UZUN SÜREN ÜLKELER!

#4
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

20) ÇEKYA

#5
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

19) GÜNEY KORE

#6
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

18) POLONYA

#7
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

17) DANİMARKA

#8
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

16) KANADA

#9
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

15) JAPONYA

#10
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

14) HOLLANDA

#11
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

13) BELÇİKA

#12
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

12) AVUSTURYA

#13
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

11) FİNLANDİYA

#14
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

10) YUNANİSTAN

#15
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

9) ALMANYA

#16
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

8) İSVİÇRE

#17
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

7) NORVEÇ

#18
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

6) İSVEÇ

#19
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

5) SLOVENYA

#20
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

4) FRANSA

#21
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

3) PORTEKİZ

#22
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

2) İSPANYA

#23
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

1) İTALYA/

#24
Foto - Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Peki Türkiye'de evlilik süresi ne kadar? İstatistiklere göre Türkiye'de evli kalma süresi ortalama 12 yıl./ derleyen: haber7

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