Evliliği en uzun süren ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
Dünyada evliliklerin en uzun sürdüğü ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?
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Dünyada evliliklerin en uzun sürdüğü ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?
KAÇ YIL EVLİ KALIYORLAR? Evlilik, birçok kültürde kutsal bir bağ olarak görülse de, bu bağın süresi ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sosyal normlar, ekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve kültürel beklentiler gibi faktörler, çiftlerin evliliklerini ne kadar sürdürebildiklerini doğrudan etkiliyor.
EVLİLİĞİ EN UZUN VE EN KISA SÜREN ÜLKELER AÇIKLANDI! Haberimizde ülkelere göre boşanmayla sonuçlanan evliliklerin ortalama süresine göre hazırlanmış bilgiler yer alıyor. Veriler, resmi istatistik kurumları (OECD, Eurostat, TÜİK, US Census, vb.) ve güvenilir araştırmalara dayalıdır.
İŞTE EVLİLİĞİ EN UZUN SÜREN ÜLKELER!
20) ÇEKYA
19) GÜNEY KORE
18) POLONYA
17) DANİMARKA
16) KANADA
15) JAPONYA
14) HOLLANDA
13) BELÇİKA
12) AVUSTURYA
11) FİNLANDİYA
10) YUNANİSTAN
9) ALMANYA
8) İSVİÇRE
7) NORVEÇ
6) İSVEÇ
5) SLOVENYA
4) FRANSA
3) PORTEKİZ
2) İSPANYA
1) İTALYA/
Peki Türkiye'de evlilik süresi ne kadar? İstatistiklere göre Türkiye'de evli kalma süresi ortalama 12 yıl./ derleyen: haber7
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