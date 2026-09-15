Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok konuşulacak ziyaret

Bu ziyârette ayrıca Mısır-Ezher'de yetişmiş olan ve hâlen Çeçenistan'da el-Câmiatü'l-İslâmiyye Üniversitesi'nde fıkıh ve akîde müderrisliği yapan Şeyh Üveys Dâif el-Ezherî Hocaefendi de hâzır bulundu. Cübbeli Ahmed Hoca ona: "Mahmûd Efendi Hazretleri, Çeçenistan için ne duâlar etti ve onların gâlip geldiğini önceden yıllarca kürsülerden îlân etti. İşte bu onun büyük bir kerâmetiydi ki onun bu duâları bereketiyle şu anda siz Çeçenistan'da birçok hâfız yetiştiriyorsunuz. İslâmî hizmetler yapıyorsunuz. Kadınlar ekseriyetle tesettüre riâyet ediyor" diye beyânda bulundu. Adem Hocaefendi de Mahmûd Efendi Hazretleri'ne çok bağlı olduklarını, onun duâlarının bereketini gördüklerini açıkladı.