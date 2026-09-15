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Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok konuşulacak ziyaret

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Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok konuşulacak ziyaret

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü dikkat çeken bir ev sahipliğine imza attı. Görüşmeyle ilgili olarak Ahmet Hoca'dan açıklama geldi.

#1
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok konuşulacak ziyaret

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un Dînî İşler Danışmanı Adem Şehidof ile Çeçenistan’daki el-Câmiatü’l-İslâmiyye Üniversitesi’nde görev yapan Üveys Dâif el-Ezherî, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü ziyaret etti.

#2
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok konuşulacak ziyaret

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un Dînî İşler Danışmanı ve Hâfızlık Medreselerinin Genel Müdürü Adem Şehidof ile Çeçenistan’daki el-Câmiatü’l-İslâmiyye Üniversitesi’nde fıkıh ve akîde müderrisliği yapan Üveys Dâif el-Ezherî, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü ziyaret etti. Ünlü’nün sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Kafkasya ve Türkî Cumhuriyetlerde Müslümanların durumu ile Selefî-Vehhâbî hareketlerinin artışının ele alındığı belirtildi.

#3
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok konuşulacak ziyaret

Ünlü'nün paylaşımı şöyle: "Çeçenistan Cumhurbaşkanı'nın Dînî İşler Danışmanı ve Hâfızlık Medreselerinin Genel Müdürü Adem Şehidof Hocaefendi, Cübbeli Ahmed Hoca'yı hânesinde ziyâret etti. Kendisi Şâm-ı Şerîf medreselerinde, Abdürrezzâk el-Halebî ve Edîb Kellâs gibi en büyük ulemâdan 9 sene ilim tahsîl etmiş olup Arapça'yı fasîh bir şekilde konuşabildiği için Cübbeli Hoca ile Arapça anlaştılar.

#4
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok konuşulacak ziyaret

Bu ziyârette ayrıca Mısır-Ezher'de yetişmiş olan ve hâlen Çeçenistan'da el-Câmiatü'l-İslâmiyye Üniversitesi'nde fıkıh ve akîde müderrisliği yapan Şeyh Üveys Dâif el-Ezherî Hocaefendi de hâzır bulundu. Cübbeli Ahmed Hoca ona: "Mahmûd Efendi Hazretleri, Çeçenistan için ne duâlar etti ve onların gâlip geldiğini önceden yıllarca kürsülerden îlân etti. İşte bu onun büyük bir kerâmetiydi ki onun bu duâları bereketiyle şu anda siz Çeçenistan'da birçok hâfız yetiştiriyorsunuz. İslâmî hizmetler yapıyorsunuz. Kadınlar ekseriyetle tesettüre riâyet ediyor" diye beyânda bulundu. Adem Hocaefendi de Mahmûd Efendi Hazretleri'ne çok bağlı olduklarını, onun duâlarının bereketini gördüklerini açıkladı.

#5
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok konuşulacak ziyaret

Sonra Selefî-Vehhâbî hareketlerine karşı nasıl müdâfaalar yapılması gerektiği ve insanların hidâyetine vesîle olmak için yapılacak hizmetlerle alâkalı uzun uzun istişârelerde bulundular. Hocaefendi, Cübbeli Hoca'yı Çeçenistan'ı ziyârete dâvet etti. O da Allâh-u Teâlâ'nın izniyle gelmek istediğini beyân etti. Kafkasya'da ve Türkî Cumhuriyetlerde Müslümanların durumu, Selefî-Vehhâbî hareketlerinin artması ve bunlara karşı alınacak önlemler hakkında bazı konularda görüş birliğine vardılar. Allâh-u Teâlâ, kıymetli hocaefendilere hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet içerisinde nice talebeler yetiştirmeyi, Kur'ân'a, Sünnet'e, Ehl-i Sünnet'e çok hizmetler yapabilmeyi müyesser eylesin, mânîlerini izâle eylesin, yardımcılarını ziyâde eylesin. Âmîn!"

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